الجيش اللبناني: مقتل 3 مواطنين في قصف إسرائيلي على صيدا

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دبي (رويترز) – قال الجيش اللبناني يوم الخميس إن غارة إسرائيلية على مدينة صيدا بجنوب لبنان أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة جنود لبنانيين، فيما قالت ماليزيا إن ستة من جنودها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أصيبوا.

وأضاف “استهدف العدو الإسرائيلي سيارة أثناء مرورها عند حاجز الأولي – صيدا ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين كانوا بداخلها، إضافة إلى إصابة ثلاثة عسكريين من عناصر الحاجز”.

وأفاد بيان الجيش بأن الجنود الجرحى كانوا يؤدون خدمتهم عند الحاجز، في حين كان أفراد اليونيفيل المصابون في مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الدولية تعبر الحاجز في ذلك الوقت.