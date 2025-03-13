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الجيش اللبناني يتسلم عسكريا كان محتجزا لدى إسرائيل منذ الأحد

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دبي (رويترز) – قال الجيش اللبناني في منشور على منصة إكس إنه تسلم يوم الخميس عسكريا كانت إسرائيل قد احتجزته يوم الأحد.

وأعلنت إسرائيل أنها ستفرج عن خمسة لبنانيين محتجزين لديها في ما قالت إنها “بادرة تجاه الرئيس اللبناني”.

وقال الجيش إن الجندي أُعيد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وفي حين لم يحدد الجيش هوية المفرج عنه، فقد قال يوم الأحد إنه فقد الاتصال بأحد جنوده بعد أن أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النار وهو يرتدي ملابس مدنية قرب الحدود في جنوب لبنان، ثم نُقل إلى إسرائيل.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن لبنان تسلم يوم الثلاثاء أربعة معتقلين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأحدث.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق هدنة بوساطة واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، أنهى أكثر من عام من الصراع بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية، والذي بدأ بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة.

ولم يجر تحديد أن الأربعة كانوا جنودا في الجيش اللبناني.

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