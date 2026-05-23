الجيش اللبناني يعلن إصابة عسكري بـ”استهداف إسرائيلي” لثكنة وحزب الله يعلن تلقي رسالة دعم إيرانية

أعلن الجيش اللبناني السبت أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لـ”استهداف اسرائيلي”، ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت تواصل الدولة العبرية شنّ ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله الذي تلقى رسالة دعم إيرانية.

وأعلن الجيش في بيان “إصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة جراء استهداف إسرائيلي معادٍ لثكنة الجيش في مدينة النبطية”.

وفي وقت سابق السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لإخلاء عشر قرى وبلدات في جنوب لبنان، يقع بعضها شمال نهر الليطاني، تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله.

وأنذر المتحدث باسم الجيش في بيان على منصة إكس سكان بلدات النبطية التحتا وكفر تبنيت وزبدين وعربصاليم وكفررمان وجبوش وبلاط ودير كيفا وحاروف وجبشيت بإخلائها بالكامل، محذّرا من أن “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!”.

ويصدر الجيش الإسرائيلي بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى وبلدات، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

في الأثناء، أعلن حزب الله السبت إن أمينه العام نعيم قاسم تلقى رسالة من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكدت فيها طهران أنها “لن تتخلى” عن دعمه، وأن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة شدد على أن يكون لبنان مشمولا بذلك.

لكن السلطات اللبنانية تشدّد على فصل مسار محادثاتها مع إسرائيل برعاية واشنطن عن المفاوضات الأميركية-الإيرانية.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل يوميا الاتهامات بانتهاك الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/ابريل.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم ستة من عناصر الإنقاذ وفتاة، الجمعة في سلسلة من الغارات قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت بنى تحتية لحزب الله.

وأعلنت الوزارة السبت أن الضربات الإسرائيلية في لبنان أوقعت 3123 قتيلا منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والدولة العبرية في الثاني من آذار/مارس.

– تضرر مستشفى في صور –

تعرّض مستشفى في مدينة صور بجنوب لبنان لأضرار جراء غارات شنّتها إسرائيل ليلا، بحسب ما أفاد رئيسه ومراسل وكالة فرانس برس السبت، مع مواصلة الدولة العبرية ضرباتها التي تقول إنها تستهدف منشآت لحزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر قرابة منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي، إنذارا بإخلاء مبنيين ومحطيهما في منطقة صور، قبل القيام بقصفهما بذريعة استهداف حزب الله.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحد المبنيين المهددين يقع قرب مستشفى حيرام في صور، وأن أضرارا بالغة لحقت به بعدما نفذت الدولة العبرية تهديدها بقصف المبنى.

وأوضحت “أدت الغارة الى أضرار جسيمة بمستشفى حيرام وفي غرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات، وشبكات الكهرباء وزجاج مبنى المستشفى”.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس زجاجا مهشما وألواحا متطايرة من السقف، ومعدات طبية متضررة في المستشفى المكوَّن من طبقات عدة، لا سيّما في الأجزاء المواجهة للمبنى المستهدَف.

وقال رئيس مجلس إدارة المستشفى سلمان عيديبي لفرانس برس “نقلنا المرضى الى أماكن ثانية أكثر أمانا”.

وأكد أن أيا من المرضى لم يصب بأذى، لكن نحو 30 شخصا من طاقم المستشفى تعرضوا لجروح طفيفة. وأشار الى أن تقييم الأضرار لا يزال جاريا، وأن المستشفى يواصل العمل في هذه الظروف، رغم توقف قسم الطوارئ لفترة وجيزة.

وأشار الى أن هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها غارة إسرائيلية محيط المستشفى، منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله.

وشاهد مراسل آخر لفرانس برس أضرارا بالغة في محيط المبنى الثاني الذي استهدفته الضربات الإسرائيلية ليلا، بينما كان أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن بعض مقتنياتهم أو ما تبقى منها.

وقالت وسام بارود المقيمة في المنطقة “جاء الانذار ونحن في البيت الساعة العاشرة والنصف، لا أعرف ماذا حدث، بدا الأمر كأنه يوم القيامة”.

وأضافت “ارتدينا ملابسنا وصرنا نركض، حتى وصلنا إلى الحارة ونحن على أعصابنا”.

ويقع المبنيان اللذان تمّ تدميرهما في أحياء سكنية في المدينة التي تتعرض لضربات إسرائيلية شبه يومية. وبعيد التحذير الإسرائيلي، قام عناصر من الدفاع المدني والشرطة البلدية بدعوة الناس عبر مكبرات الصوت الى المغادرة. وشهدت الشوارع زحمة سير مع مسارعة سكان الى ترك منازلهم إثر الإنذار، بحسب مراسلي فرانس برس.

– استهداف بستان –

منذ سريان الهدنة التي أُعلن تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا منذ مطلع الأسبوع الجاري، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق محاذية للحدود تحتلها قواتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان السبت إنه استهدف ليلا “بنى تحتية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة صور”.

وطالت الغارات وفق الجيش الإسرائيلي “موقعا تحت أرضي تابعا لحزب الله الإرهابي استخدمه لإنتاج وسائل قتالية” في منطقة البقاع بشرق لبنان.

وتواصلت الغارات المكثفة السبت.

وأفادت الوكالة الوطنية عن “غارة عنيفة على منطقة جل البحر بمحيط صور”، إضافة الى سلسلة من الضربات في أكثر من موقع في جنوب لبنان، طالت إحداها “أحد بساتين الحمضيات في بلدة البازورية، ما أدى الى إصابة عدد من العمال السوريين أثناء عملهم هناك”.

