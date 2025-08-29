الجيش تسلّم دفعة جديدة من أسلحة المخيمات الفلسطينية في بيروت (مسؤول لفرانس برس)

تسلّم الجيش اللبناني الجمعة دفعة جديدة من الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، كما قال مسؤول لبناني لفرانس برس، غداة تسلّم شحنة من مخيمات في جنوب لبنان استكمالا لعملية بدأها لبنان الأسبوع الماضي.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية رامز دمشقية لفرانس برس “سلّمت اليوم منظمة التحرير الفلسطينية الجيش اللبناني ثلاث شاحنات من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية في بيروت: شاحنتين من برج البراجنة، وشاحنة من مخيمي مار الياس وشاتيلا”.

واضاف دمشقية “أبلغونا اليوم أنهم سلّموا كمية من الصواريخ والسلاح الثقيل”.

وتابع “هكذا تكون استكملت عملية تسليم السلاح من منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات بيروت”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “هناك فصائل أخرى ما زالت لم تسلّم، لكن العملية بدأت عمليا”.

وعند مدخل مخيم برج البراجنة الواقع في جنوب بيروت، شاهد مصوّر فرانس برس شاحنتين محمّلتين بصناديق نقلت من داخل المخيّم إلى موقف سيارات مجاور له، حيث تفقّدها الجيش قبل أن يقوم بنقلها، وسط انتشار قوّة كبيرة من عناصره.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت في وقت سابق عن وصول آليات من الجيش إلى مخيم برج البراجنة “لتسلم دفعة جديدة من السلاح الفلسطيني”.

وتسلّم الجيش الخميس دفعة أسلحة من المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، مؤلفة من سلاح ثقيل عائد إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بحسب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التي تشرف على العملية في بيان وزعته رئاسة الوزراء اللبنانية.

وتعدّ حركة فتح أبرز مكونات منظمة التحرير التي لا تضمّ حركة حماس أو الجهاد الاسلامي.

وبدأت في 21 آب/أغسطس عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية إلى الجيش اللبناني بعدما أقرها الجانبان اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس لبيروت في أيار/مايو.

وشكّل سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975 – 1990).

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.

ولا تتحكّم السلطة الفلسطينية بقرار كافة الفصائل الفلسطينية المسلّحة في مخيمات لبنان، وفي مقدمها حركة حماس.

وخلال الحرب الأخيرة مع اسرائيل التي استمرت أكثر من عام، شاركت فصائل فلسطينية بينها حماس بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل. واستهدفت اسرائيل مرارا عناصر في تلك الفصائل بضربات شنتها على مناطق عدة في لبنان.

ويأتي استكمال عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية بعد تكليف الحكومة اللبنانية في الخامس من آب/أغسطس، الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله الذي تكبّد خسائر كبيرة في حربه الأخيرة مع اسرائيل، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام.

