الجيش يعلن أن قذيفتين أطلقتا من غزة باتّجاه إسرائيل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة باتّجاه إسرائيل صباح الأحد، تم اعتراض إحداهما.

وقال المتحدث بالعربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” “متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وبلدة نتيفوت فالحديث عن اطلاق قذيفتين صاروخيتين من وسط قطاع غزة حيث تم اعتراض احداهما بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة”.

من جانبها، تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان العملية.

وقالت “قصفنا مغتصبة نتيفوت بصاروخين رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”. 

وهذه المرة الأولى منذ أشهر التي تهدد عمليات إطلاق صواريخ من غزة بلدة نتيفوت التي تعد حوالى 50 ألف نسمة وتقع على بعد حوالى عشرة كيلومترات عن القطاع.

ويأتي الهجوم على وقع تكثيف إسرائيل عملياتها في محيط مدينة غزة التي قال الجيش إنه ينوي السيطرة عليها لهزم حماس وإعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ونفّذ الجيش السبت ضربة سوّت بالأرض برجا في المدينة كان الثاني خلال يومين فيما ألقى آلاف المناشير على الأحياء الغربية تدعو السكان إلى إخلائها، بحسب ما أفاد شهود ومراسل لفرانس برس.

دمس/لين-ها/لين

