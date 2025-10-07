الجيش يقصف غزة في ذكرى اندلاع الحرب.. وحماس وإسرائيل تناقشان خطة ترامب

8دقائق

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

شرم الشيخ (مصر) (رويترز) – قصفت دبابات وزوارق وطائرات إسرائيلية مناطق في قطاع غزة يوم الثلاثاء لتستمر معاناة الفلسطينيين بلا هوادة في الذكرى السنوية الثانية للهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأشعل فتيل الحرب، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المحادثات بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الصراع.

وقال سكان إن إسرائيل واصلت هجومها بعد أن بدأت حماس وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة يوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ بمصر بشأن نقاط صعبة مثل انسحاب إسرائيل من غزة ونزع سلاح حماس.

وينظر إلى المحادثات التي تركز على خطة ترامب على نطاق واسع على أنها الأكثر بعثا على التفاؤل حتى الآن لإنهاء الحرب التي تقول سلطات الصحة في غزة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت القطاع، والتي اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

* الفصائل المسلحة تحيي الذكرى السنوية ببيان

قال شهود إن بعض السكان في خان يونس بجنوب القطاع وفي مدينة غزة في الشمال أبلغوا عن قصف عنيف من الدبابات والطائرات في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية قصفت عدة مناطق من الجو والبحر والبر.

وأطلق مسلحون في غزة صواريخ عبر الحدود في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في تجمع نتيف هعسره السكني الإسرائيلي، وأعلن الجيش أنه يواصل التصدي للمسلحين داخل قطاع غزة.

وفي الذكرى السنوية للهجوم، قالت مظلة لفصائل فلسطينية تشمل حماس والجهاد الإسلامي وفصائل مسلحة أصغر “نؤكد أن طريق المواجهة وخيار المقاومة بكل أشكالها هو السبيل الوحيد للتصدي للإجرام الصهيوني”.

وجاء في بيان صادر باسم (فصائل المقاومة الفلسطينية) أن “أي حديث عن نزع سلاح الشعب الفلسطيني هو محاولة لشرعنة وجود الكيان الصهيوني وجرائمه وطي صفحة المشروع الوطني للأبد فلا يحق ولا يجوز لأيٍ من كان الحديث عن نزع سلاحنا الذي سيبقى مشروعا لأن أرضنا فلسطين لن تحرر إلا بالمقاومة”.

وتجمع إسرائيليون في الذكرى السنوية الثانية لهجوم حماس -الذي تقول إسرائيل أيضا إنه أسفر عن اقتياد 251 رهينة إلى غزة- في عدد من المواقع التي تعرضت لأسوأ الهجمات في ذلك اليوم وفي ما يسمى بساحة الرهائن في تل أبيب.

وقالت هيلدا ويستال البالغة من العمر 43 عاما “إنه مثل الجرح المفتوح، الرهائن، لا أصدق أنه قد مر عامان وما زالوا خارج الوطن… آمل حقا أن يبذل جميع القادة جهدا وأن تنتهي هذه الحرب”.

وفي غزة، عبر محمد ديب (49 عاما) عن آمال مماثلة في إنهاء الصراع.

وقال “اليوم سبعة أكتوبر، الذكرى مر عليها سنتين واحنا عايشين في خوف ورعب وتشريد ودمار، عايشين حياة يعني صعبة ومرار وبؤس الحياة اللي عايشينها، وبنتأمل في هاي المفاوضات الجديدة نوصل لوقف إطلاق النار ووقف الحرب نهائيا”.

* عزلة إسرائيل تتزايد على المستوى العالمي

تتفاوض إسرائيل من موقف قوة، فقد ردت على هجوم 2023 بشن الحرب للقضاء على حماس في غزة واغتيال كبار قادة الحركة خارج القطاع وقادة من جماعات أخرى مدعومة من إيران مثل حزب الله اللبناني وإضعاف قوة الحوثيين في اليمن.

وقتلت إسرائيل أيضا قادة عسكريين إيرانيين كبارا وهاجمت المنشآت النووية الإيرانية في قصف استمر 12 يوما انضمت إليها فيه الولايات المتحدة.

لكن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، والذي تقول سلطات القطاع إنه أسفر عن مقتل أكثر من 67 ألف شخص وتسوية معظم القطاع الصغير بالأرض، أدى إلى عزل إسرائيل على المستوى العالمي.

وأعلن بعض قادة الغرب الاعتراف بدولة فلسطينية، واندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء العالم.

وأيدت كل من إسرائيل وحماس مبادئ خطة ترامب بشكل عام، والتي بموجبها سيتوقف القتال ويُطلق سراح الرهائن وتتدفق المساعدات إلى غزة.

كما تحظى الخطة بدعم دول عربية وغربية، ودعا ترامب إلى إجراء مفاوضات على وجه السرعة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تشيد به واشنطن باعتباره أقرب ما توصل إليه الطرفان حتى الآن لإنهاء الصراع.

* ترامب يسعى لتسجيل إنجاز كبير في السياسة الخارجية

استثمر ترامب رأسمالا سياسيا كبيرا في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات في مصر، ستبقى أسئلة كبيرة عالقة، بما في ذلك من سيحكم غزة ويعيد إعمار القطاع.

واستبعد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دور لحماس، التي تولت إدارة غزة منذ عام 2007 بعد التغلب على خصومها في حرب أهلية لم تستمر كثيرا.

ويقول ترامب إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق بسرعة، إلا أن مسؤولا مطلعا على المفاوضات تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إنه يتوقع أن جولة المحادثات التي بدأت يوم الاثنين ستتطلب بضعة أيام على الأقل.

وقال مسؤول مشارك في خطط وقف إطلاق النار ومصدر فلسطيني إن مهلة 72 ساعة التي حددها ترامب لإعادة الرهائن قد لا يمكن تحقيقها بالنسبة لجثث الرهائن الأموات. وقد يحتاج الأمر تحديد موقع رفاتهم واستعادتها من مواقع متناثرة.

ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين من جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (شين بيت)، ومستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسياسة الخارجية أوفير فالك والمنسق المعني بشؤون الرهائن جال هيرش.

وتوقع ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن ينضم كبير المفاوضين الإسرائيليين ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على حسب تطورات المفاوضات.

ويرأس وفد حماس خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضي الحركة، والذي نجا من غارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أرسلت ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي الذي تربطه علاقات قوية بالشرق الأوسط.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)