الحجاج يتوافدون على مشعر منى إيذانا ببدء المناسك

25 مايو أيار (رويترز) – توافد حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين على مشعر منى إيذانا ببدء مناسك الحج وسط أجواء إيمانية غامرة واستعدادات مكثفة من السلطات السعودية لتمكينهم من أداء الشعائر بسلاسة ويسر.

وبعد أداء طواف القدوم في المسجد الحرم، توجه بعض الحجيج إلى منى سيرا على الأقدام لمسافة ستة كيلومترات وانتقل آخرون في حافلات فيما استخدمت شرطة المرور مكبرات الصوت لتوجيه الحشود وتحدث أفرادها بلغات عدة. وأشارت تقارير إعلامية محلية نقلا عن وزارة الداخلية السعودية إلى وصول 1518153 حاجا من خارج المملكة حتى 22 مايو أيار، بينهم 1457514 عبر المنافذ الجوية و54141 عبر المنافذ البرية و6497 عبر المنافذ البحرية، في انتظار صدور الإحصاء النهائي لإجمال أعداد الحجاج بعد اكتمال الموسم. وأشاد الحجاج بالجهود التي بذلتها السعودية هذا العام لتيسير أداء المناسك على الرغم من حالة التوتر الجيوسياسي التي تشهدها المنطقة على خلفية حرب إيران. وقال الحاج الأردني هشام المطارنة لرويترز “بالنسبة للحج هاي السنة مع الظروف المحيطة كان بسلاسة مش طبيعية، والمملكة العربية السعودية وفرت كل الإمكانات لتسهيل العملية هاي. من ساعة ما جينا من الطيارة لحد ما وصلنا إلى هون ما بتشعرش إنه فيه شيء. الوضع طبيعي جدا جدا، ما فيه أي تغيير عن كل سنة. حتى السنة الترتيب أكثر سلاسة بالمعاملات والحركة أسهر بكتير” * استعدادات وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الحج والعمرة أعلنت اكتمال استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في منى، حيث شملت تدريب أكثر من 30 ألف كادر على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية. وفي الجانب الصحي، أفادت الوكالة بأن وزارة الصحة سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية لتقديم الرعاية المتكاملة، فيما شغلت الوزارة 66 مركز خدمات وخمسة مختبرات متقدمة ونفذ فرقها الرقابية أكثر من 2800 جولة ميدانية يوميا، مع تحليل نحو 1300 عينة بشكل يومي. ويتوجه الحجاج بعد الوقوف بمنى إلى صعيد عرفة منذ فجر غد الثلاثاء لأداء ركن الحج الأعظم لينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم، على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام التشريق.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)