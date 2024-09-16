الحرائق في البرازيل تطال متنزه برازيليا الوطني

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تكافح فرق الإطفاء في البرازيل حريقا في متنزه برازيليا الوطني الذي بات يشكل بؤرة جديدة في سلسلة الحرائق التي تضرب البرازيل بسبب أسوأ موجة جفاف تسجل في البلاد.

وتفقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيدة البرازيلية الأولى روسا أنجيلا دا سيلفا، المنطقة المنكوبة في المحمية الطبيعية في عاصمة البلاد، من الجو، على ما أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الرئيس “الحكومة الفدرالية تتعاون مع فرق الإطفاء لمكافحة النيران”.

وهو أكبر حريق يندلع هذه السنة في المدينة التي شهدت 145 يوما من دون أمطار ومستويات رطوبة منخفضة.

واجتاحت النيران حتى الآن 1200 هكتار وفق معهد تشيكو منديس لحفظ التنوع البيولوجي المسؤول عن إدارة المتنزهات الوطنية في البرازيل.

وأوضح المعهد أن جهود مكافحة الحريق تتواصل في المتنزه البالغة مساحته 30 ألف هكتار.

واندلع الحريق في اليوم الذي سمح فيه القاضي في المحكمة العليا فلافيو دينو، بتجاوز سقف النفقات المحدد لتمويل مكافحة ما وصفه بأنه “جائحة الحرائق”.

وتجاوز عدد الحرائق في أيلول/سبتمبر الحالي والبالغ 55517 حريقا حتى الآن، ذلك المسجل خلال شهر أيلول/سبتمبر2023 بكامله عندما بلغ 46498 وفق المعهد الوطني لأبحاث الفضاء.

ويساهم جفاف غير مسبوق ونسبة الرطوبة المتدنية في انتشار الحرائق بسهولة أكبر في البرازيل.

ويطال الدخان المنبعث من الحرائق بعضا من مدن البرازيل الكبرى مثل ساو باولو وريو دي جانيرو فضلا عن دول مجاورة.

رسر/غ ر/لين