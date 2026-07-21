الحرب تفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط لكن بعض العوامل تخفف الصدمة (وكالة الطاقة الدولية)

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الثلاثاء من أن الوضع في مضيق هرمز “يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط” وحالة “عدم اليقين” إزاء آفاق السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود “عوامل تخفيف”.

وقالت الوكالة ومقرها باريس، في بيان، إن هذه العوامل تشمل “جهودا كبيرة تبذلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة” لنقل النفط عبر مسارات تتجنب مضيق هرمز، وزيادة الصادرات من منتجين آخرين “ولا سيما الولايات المتحدة والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان”، فضلا عن جهود الصين لخفض وارداتها.

وأشار رئيس المنظمة التي تمّ إنشاؤها في العام 1947 لضمان أمن الطاقة في العالم، إلى أنّ الصين “لعبت دورا مهما في استقرار الأسواق من خلال خفض وارداتها من النفط الخام بنسبة تقارب 50 في المئة مقارنة بمستواها قبل الحرب”.

وأعلنت حوالى ثلاثين دولة عضوا (أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، تركيا، الولايات المتحدة، وغيرها) في آذار/مارس الماضي، أنّها ستضخّ 400 مليون برميل من النفط في السوق للتخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إنّ “الدول الأعضاء في الوكالة أفجت عن حوالى 290 مليون برميل، وما زال المزيد منها يصل إلى السوق”.

وأوضحت أنّ الأعضاء يحتفظون بكميات طوارئ “كبيرة”، من بينها “أكثر من مليار برميل” تحتفظ بها الدول.

في آذار/مارس، أفرجت الدول عن احتياطات استراتيجية للمرة السادسة في تاريخ وكالة الطاقة الدولية التي أكدت الثلاثاء أنّ إعادة فتح مضيق هرمز “بشكل كامل وغير مشروط” ستكون “ضرورية لتجنّب المزيد من التدهور في أمن الطاقة العالمي”.

من ناحية أخرى، أشار بيرول إلى أنّ عمليات التكرير لم تزد بقدر ما زادت عمليات تسليم النفط الخام، “ما يعني أنّ أسواق المنتجات المكرّرة، وخصوصا الديزل والبنزين، تشهد اضطرابا أكبر من أسواق النفط الخام”، وهو ما ينعكس في أسعار الوقود.

وفي أسواق الغاز الطبيعي، قام منتجون بينهم الولايات المتحدة وكندا، بتعويض حوالى 70 في المئة من الإمدادات المفقودة، لكن بيرول حذّر من أنّ “المزيد من التأخير في استئناف صادرات الخليج قد يؤدي إلى بقاء الأسواق مضطربة لفترة أطول”، مؤكدا أنّ “جميع المستوردين” سيشعرون بالتداعيات “بما في ذلك في أوروبا”.

كدا/ناش/ح س