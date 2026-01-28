The Swiss voice in the world since 1935
الحرب في أوكرانيا خلّفت نحو مليوني ضحية من العسكريين الروس والأوكرانيين (دراسة)

تم نشر هذا المحتوى على
خلّفت الحرب في أوكرانيا نحو مليوني ضحية من العسكريين الروس والأوكرانيين بين قتلى وجرحى ومفقودين، بحسب دراسة نشرها مركز أبحاث أميركي الثلاثاء.

وبلغ عدد قتلى روسيا 325 ألفا منذ غزو أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات، بحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، وبلغ إجمالي عدد ضحاياها مليونا و200 ألف، بين قتيل وجريح ومفقود.

وأشار المركز إلى أنّ “أي قوة عظمى لم تتكبد هذا العدد من القتلى والجرحى في أي حرب منذ الحرب العالمية الثانية”، لافتا إلى أن “القوات الروسية تتقدم ببطء ملحوظ في الميدان”.

وتكبّدت كييف أيضا خسائر فادحة. فقد أسفر النزاع عن تسجيل ما بين 500 ألف و600 ألف ضحية، من بينهم ما بين 100 ألف و140 ألف قتيل، بين شباط/فبراير 2022 وكانون الأول/ديسمبر 2025، بحسب مركز الأبحاث.

وأفاد المركز بأنّ “إجمالي عدد الضحايا الروس والأوكرانيين يُقدّر بنحو 1,8 مليونا، وقد يصل إلى مليونين بحلول ربيع 2026”.

وكان للمدنيين نصيب كبير من الخسائر التي خلفها النزاع.

وبحسب تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا نُشر مطلع كانون الثاني/يناير، كان عام 2025 “الأعلى من حيث القتلى” منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، حيث قتل فيه أكثر من 2500 مدني.

وسجّلت الأمم المتحدة منذ 24 شباط/فبراير 2022 نحو 15 ألف قتيل و40600 جريح من المدنيين الأوكرانيين.

ود-فلا-سست/رك/خلص

