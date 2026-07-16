الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز

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شنّت الولايات المتحدة ضربات على إيران ورّدت طهران بقصف أهداف في دول في الخليج والأردن الخميس، في ظل احتدام الصراع حول السيطرة على مضيق هرمز رغم مذكرة التفاهم المبرمة في حزيران/يونيو بهدف إنهاء الحرب.

ومع دخول الجولة الجديدة من القتال يومها السادس، هددت طهران باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن نفّذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية.

وأعلنت القيادة القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أنها قصفت مواقع عسكرية في مناطق إيرانية عدة، من بينها مدينة بندر عباس المطلة على الخليج، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بوقوع انفجارات في عدة مناطق الخميس، من بينها محافظة لورستان (غرب) وسمنان (شمال)، كما فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران.

بُعيد ذلك، أعلنت دول في الخليج تصديها لقصف إيراني أو هجوم بالمسيّرات.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إنها “تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية”. وسمعت مراسلة وكالة فرانس برس أصوات انفجارات في المنامة فجرا مع إعلان وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار.

وأفاد الجيش الكويتي بالتصدّي “لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي أن إحدى طائراته أطلقت النار على ناقلة نفط فارغة وعطّلتها بعدما حاولت كسر الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

ومع اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي، أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يمرّ فيه عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال، واستخدمته كورقة ضغط على مدى أشهر.

وردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وأُعيد فتح المضيق عقب الاتفاق الأميركي الإيراني الشهر الماضي، قبل أن تعلن طهران الأسبوع الماضي إغلاقه مجددا مع تجدد القتال.

وفي العراق، قالت القوات الكردية إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقط ثماني طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات فوق مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، حيث سمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات وشاهدوا تصاعد الدخان بالقرب من القنصلية الأميركية.

من جهة أخرى، قالت القوات المسلحة الإيرانية إنها قصفت قاعدة الأزرق في شرق الأردن بطائرات مسيرة ردا على هجوم قالت إنه انطلق من قواعد تستخدمها القوات الأميركية في الأردن، وأصاب محيط مستشفى، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني.

وردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق، توعّدت القوات المسلحة الإيرانية بتدمير “كل البنى التحتية في المنطقة بضربات فولاذية” في حال استهداف منشآتها.

– مفاوضات مستمرة؟ –

رغم هذا التصعيد الكبير، فإن المحادثات التي تجري بوساطة بين الجانبين لم تنته رسميا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة الخميس “على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة”.

إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف حذر الأربعاء من أن “مذكرة التفاهم لا تكتسب معناها إلا عندما تكون بنودها سارية المفعول وموضع تنفيذ”.

وأضاف في بيان “إن لم تجنِ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي فائدة (..) فلا يوجد لدينا أي مبرر للالتزام بمثل هذا التفاهم”.

وظلّت حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة، إذ أفادت شركة كبلر لتتبع حركة السفن بمرور 21 سفينة فقط الثلاثاء.

وأعادت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتسود حالة من القلق بين الإيرانيين مع هذا التصعيد.

وقالت خديجة، وهي حرفيّة عمرها 31 عاما في مدينة قصر شيرين في الجنوب الشرقي “الأطفال الصغار مذعورون من أصوات الانفجارات، ولا ينامون حتى الصباح. وإن اشتدت الحرب، لا قدر الله، فقد نحتاج إلى أجيال عديدة حتى نتمكن من الوقوف على أقدامنا من جديد”.

وفي دول الخليج التي تعرضت مرارا لضربات إيرانية، يسود خوف أيضا.

وقال مصطفى محمد، وهو محاسب سوداني يبلغ من العمر 39 عاما ويعيش في الكويت “أستيقظ كل يوم وأنا أتساءل: هل سيتراجع التصعيد أم سيزداد سوءا؟”.

– إطلاق سراح أميركية –

وقال ترامب الأربعاء إن مواطنة أميركية، عرّفها محاميها بأنها دينا كراري، غادرت إيران “بحالة جيدة” بعد احتجازها هناك منذ كانون الأول/ديسمبر 2024.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشال “الولايات المتحدة تُقدّر هذه البادرة الحسنة من جانب إيران!”.

ومنذ الأسبوع الماضي، أسفرت الهجمات الأميركية عن مقتل 30 شخصا في إيران على الأقل، وفقا للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني.

كما أعلن الجيش الإيراني، في بيان منفصل، مقتل تسعة من أفراده في القصف الذي وقع الأربعاء على جنوب شرق البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن مستشفى في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران أُخلي من المرضى عقب الغارات الجوية، ونُقل المرضى إلى مراكز طبية أخرى.

بور-ابس/خلص/جك