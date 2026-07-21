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الحرس الثوري: استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية بالبحرين

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21 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء أن ناقلتي نفط اشتعلت فيهما النيران جراء انفجارات وقعت في أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي لمضيق هرمز، مضيفا أن المضيق سيظل مغلقا في ظل استمرار العمليات الأمريكية في المنطقة.

وأفاد في بيان منفصل بأنه استهدف أنظمة عسكرية أمريكية في البحرين، من بينها نظام رادار ونظام دفاع جوي في المحرق، ونظام باتريوت للدفاع الجوي في الرفاع بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة متزامن.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية