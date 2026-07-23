الحرس الثوري: اشتعال النيران في ناقلة بعد انفجار قرب مضيق هرمز

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23 يوليو تموز (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس إن واحدة من ثلاث ناقلات نفط نشب بها حريق عقب انفجار في أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه ملغوم جنوبي مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلتين الأخريين عادتا أدراجهما.

وذكر الحرس الثوري أن مضيق هرمز يخضع لسيطرته وأنه “مغلق تماما” في ظل استمرار الأنشطة الأمريكية في المنطقة.

وقال إنه لن يُسمح لأي ناقلة بالدخول أو الخروج عبر المضيق دون تنسيق مع إيران.

ولم يتضمن البيان أسماء السفن أو متى حدثت الواقعة.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)