الحرس الثوري: اقتراب أي سفن حربية من المضيق سيعتبر خرقا لوقف إطلاق النار
القاهرة 12 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد إن محاولة اقتراب أي سفن حربية من مضيق هرمز ستعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين المتفق عليه مع الولايات المتحدة وسيتم التعامل معها بقسوة وحزم.
وأضاف في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية أن المضيق يخضع لسيطرة البحرية الإيرانية وإدارتها الذكية، مضيفا أنه “مفتوح للمرور الآمن للسفن المدنية وفقا للوائح محددة”.
