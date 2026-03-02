الحرس الثوري: ناقلة وقود تحترق بمضيق هرمز بعد هجوم بطائرتين مسيرتين

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالات أنباء إيرانية عن الحرس الثوري قوله اليوم الاثنين إن ناقلة وقود تحمل اسم (أثي نوفا) وترفع علم هندوراس اندلعت فيها النيران في مضيق هرمز عقب استهدافها بطائرتين مسيرتين.

والمضيق أهم طرق تصدير النفط في العالم، ويربط أكبر منتجي النفط في الخليج مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات بخليج عمان وبحر العرب.

وأشار بيان صادر عن الحرس الثوري إلى أن السفينة تحمل اسم (أثين نوفا) وأنها تعمل “بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

ولم يذكر متحدث عسكري إيراني صراحة ما إذا كانت السفينة استُهدفت بطائرات مسيّرة إيرانية، لكنه أشار إلى الواقعة في تقرير قدمه عبر التلفزيون الرسمي بشأن العمليات العسكرية للحرس الثوري في منطقة الخليج.

وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن السفينة كانت تُزوّد سفن البحرية الأمريكية بالوقود.

ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل مع الشركة المالكة المسجلة للناقلة (أثي نوفا).

