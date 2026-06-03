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الحرس الثوري: هاجمنا مقر الأسطول الخامس وقاعدة جوية أمريكية بالمنطقة

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3 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء نقلا عن الحرس الثوري أنه هاجم مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر في إحدى دول المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي على برج اتصالات تابع له جنوب جزيرة قشم.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الحرس الثوري إعلانه أيضا أن قواته البحرية استهدفت سفينة اسمها (بانيا) بصواريخ ردا على ما وصفه بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز بقذيفة ألحقت أضرارا بغرفة المحرك.

وأضاف الحرس الثوري “زعزعة أمن مضيق هرمز ستكبد الجيش الأمريكي خسائر فادحة”.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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