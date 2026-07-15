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الحرس الثوري الإيراني: استهداف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين

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15 يوليو تموز (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إنه استهدف ما ذكر أنها منشآت قيادة وسيطرة ودعم لوجستي ومستودعات وقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وجاء هذا ردا على ما وصفها الحرس الثوري بتحركات من جانب الولايات المتحدة في المحيط الهندي وجهودها للسيطرة على مضيق هرمز وتقييد الملاحة البحرية.

وحذر الحرس الثوري من أنه في حال سعت واشنطن إلى عرقلة صادرات النفط والغاز في المنطقة عبر السيطرة على الطرق البحرية، فإنه سيتم أيضا إغلاق طرق التصدير الأخرى التي تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدا أن صادرات المنطقة من الطاقة “إما أن تكون للجميع أو لا أحد”.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وحثت السكان على التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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