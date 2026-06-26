The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني يوم السبت إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.

ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.

جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون “سريعا وحاسما”، قبل أن تحذف البيان لاحقا.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية