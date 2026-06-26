الحرس الثوري الإيراني: استهداف مواقع أمريكية في المنطقة ردا على الهجوم

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القاهرة 27 يونيو حزيران (رويترز) – قال الحرس الثوري الإيراني يوم السبت إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران.

ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة.

جاء بيان الحرس الثوري الإيراني بعد أن نشرت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية بيانا في وقت سابق قالت إنه صادر عن الحرس الثوري الإيراني عن أن رد القوة على هجوم أمريكي جديد ضد إيران سيكون “سريعا وحاسما”، قبل أن تحذف البيان لاحقا.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )