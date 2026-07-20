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الحرس الثوري الإيراني: انفجار ناقلتي نفط  في جنوب مضيق هرمز

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20 يوليو تموز (رويترز) – أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط انفجرتا وتعطلتا عن الحركة بعد محاولتهما عبور ما وصفه بأنه طريق جنوبي غير آمن عبر مضيق هرمز، زاعما أن الجيش الأمريكي شجعهما على استخدام هذا الممر.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الواقعة حتى الآن. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أسماء السفينتين أو أعلامهما أو طواقمهما أو وقوع أي مصابين أو قتلى.

وقال الحرس الثوري إن الممر المائي سيظل غير آمن طالما استمر ما وصفه بأنه “العدوان” الأمريكي في المنطقة، محذرا من أن “هذا الممر لن يكون آمنا لعبور المنتجات البتروكيماوية، ولا حتى قطرة واحدة من النفط والغاز”.

وطالب الحرس الثوري الجيش الأمريكي بالاستعداد “لعملية عقابية”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

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