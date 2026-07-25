الحرس الثوري الإيراني: بريطانيا ستكون هدفا إذا دعمت أمريكا في الحرب

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

25 يوليو تموز (رويترز) – نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم السبت إن بريطانيا ستصبح “هدفا مشروعا ومضمونا” إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران.

وأضاف المتحدث أن أي دولة، بما فيها بريطانيا ودول الخليج، تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع، ستُعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )