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الحرس الثوري الإيراني: حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر

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دبي 8 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن إسماعيل قاآني ‌قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوله إنه سيتم إنشاء حزام أمني جديد للمقاومة يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، ومن الخليج إلى البحر الأحمر.

ويستخدم المسؤولون الإيرانيون مصطلح “المقاومة” أو “محور المقاومة” للإشارة إلى حلفاء إيران في المنطقة، بمن فيهم الحوثيون في اليمن.

(تغطية صحفية محمد الجبالي والولي الولي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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