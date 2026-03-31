الحرس الثوري الإيراني: سنستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارا من 1 أبريل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

31 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارا من أول أبريل نيسان، وذلك ردا على الهجمات على إيران.

وضمت قائمة الشركات الثمانية عشر الواردة في تهديد الحرس الثوري كلا من مايكروسوفت وجوجل وأبل وإنتل وآي.بي.إم وتسلا وبوينج.

وجاء في بيان الحرس الثوري “ينبغي لهذه الشركات أن تتوقع تدمير الوحدات التابعة لها مقابل كل عمل إرهابي يقع في إيران، وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء بتوقيت طهران يوم الأربعاء الموافق أول أبريل.”

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية