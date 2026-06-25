الحرس الثوري الإيراني: على إسرائيل الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية

المشاركة

1دقيقة

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلا عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إسماعيل قاآني قوله اليوم الخميس إن على إسرائيل الانسحاب طواعية من كامل الأراضي اللبنانية وإلا ستجبر على الفرار مهزومة.

ووقعت الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي اتفاقا مؤقتا ينهي الأعمال القتالية على كل الجبهات، ومن بينها لبنان، وتعهدتا بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مما يعني بالنسبة لطهران ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)