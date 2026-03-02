الحرس الثوري الإيراني: ناقلة وقود تحترق في مضيق هرمز بعد استهدافها بطائرتين مسيرتين

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالات أنباء إيرانية عن الحرس الثوري قوله اليوم الاثنين إن ناقلة وقود تحترق في مضيق هرمز بعد استهدافها بطائرتين مسيرتين.

والمضيق أهم طرق تصدير النفط في العالم، ويربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات ، بخليج عمان وبحر العرب.

وأشار بيان صادر عن الحرس الثوري إلى أن السفينة تحمل اسم (أثين نوفا)، في إشارة واضحة إلى ناقلة الأسفلت (أثي نوفا) المسجلة في هندوراس، والتي قال البيان إنها تعمل “بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

ولم يذكر البيان صراحة أن السفينة استُهدفت بطائرتين مسيرتين إيرانيتين، رغم أن الواقعة وردت في سياق تقرير حول العمليات العسكرية للحرس الثوري.

ولم تتمكن رويترز بعد من التواصل مع الشركة المالكة المسجلة للناقلة (أثي نوفا)

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين من القاهرة ورينيه مالتيزو من أثينا وليزا بيرتلين من لوس أنجليس – إعداد حسن عمار ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)