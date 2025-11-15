الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج

2دقائق

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت احتجاز ناقلة نفط في مياه الخليج بعدما غيّرت السفينة مسارها فجأة الجمعة في مضيق هرمز متّجهة نحو مياه الجمهورية الإسلامية.

وجاء في بيان صادر عن الحرس “عند الساعة 7,30 من صباح الأمس (4,00 ت غ الجمعة)، قامت وحدات التدخّل السريع التابعة للقوّات البحرية في الحرس الثوري، بناء على قرار من القضاء يأمر بضبط حمولة ناقلة النفط تالارا التي ترفع علم جزر مارشال، بمراقبة تحرّكات السفينة واعتراضها وتوقيفها”، مع الإشارة إلى أن السفينة “ارتكبت مخالفة بنقلها حمولة غير مرخّص لها”.

وأوضح البيان أن السفينة كانت “تنقل 30 ألف طنّ من المنتجات البتروكيميائية وتتّجه نحو سنغافورة وهي نُقلت هذا الصباح إلى المرسى للوقوف على الانتهاكات الملحوظة”.

وانطلقت السفينة من عجمان في الإمارات العربية المتحدة باتّجاه سنغافورة، بحسب شركة “أمبري” المتخصّصة في الأمن البحري.

واقتربت منها ثلاثة قوارب صغيرة عند عبورها في مضيق هرمز باتّجاه الجنوب.

وشهد مضيق هرمز، وهو معبر أساسي لنقل النفط والغاز المسيّل عبر البحر، حوادث عدّة.

والعام الماضي، أوقف الحرس الثوري ناقلة حاويات متّهما الجهة المشغّلة لها بـ”روابط مع إسرائيل”، بعد هجوم دام استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا نُسب إلى الدولة العبرية.

