الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات بحرية في الخليج (إعلام)

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أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات بحرية الجمعة في الخليج وفي مضيق هرمز الاستراتيجي، في إطار سلسلة من التدريبات العسكرية على مستوى البلاد، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد لزوارق سريعة وصواريخ أرض-بحر وأرض-أرض استخدمت خلال المناورات التي أطلق عليها “إقتدار”. وبدأت هذه العمليات مطلع كانون الثاني/يناير بمشاركة القوات المسلحة والحرس الثوري، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف آذار/مارس.

وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري للتلفزيون الرسمي “الرسالة من هذه التدريبات للدول المجاورة هي السلام والصداقة وأننا قادرون على توفير الأمن في هذه المنطقة الحساسة استراتيجيا”.

وتقع ثلاث جزر استراتيجية هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج قرب مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، وقد شكّلت مصدر خلاف بين الإمارات وإيران لعقود.

وأضاف تانغسيري أن الهدف من هذه التدريبات “مواجهة أي غزو من جانب قوى من خارج المنطقة، وإذا أراد العدو تهديد مصالح أمتنا في هذه المنطقة، سيتلقى بالتأكيد ردا قويا”.

بدم/الح/غ ر