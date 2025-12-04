The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحرس الثوري الإيراني يصدر تحذيرا للسفن الحربية الأميركية أثناء مناورات في الخليج

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

بدأ الحرس الثوري الإيراني الخميس مناورات عسكرية بحرية في الخليج وأصدر تحذيرات للسفن الحربية الأميركية في المنطقة، بعد أكثر من خمسة أشهر من حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل وانخرطت فيها واشنطن.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات هي تعبير عن “التضحية وروح المقاومة” لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري “لمواجهة أي تهديد” ضد إيران في أعقاب حرب حزيران/يونيو.

ودفعت الضربات الإسرائيلية التي أودت بأكثر من ألف شخص، بينهم شخصيات قيادية في الحرس الثوري، إيران حينذاك إلى الرد عبر شن ضربات بالمسيرات والصواريخ أدت إلى مقتل العشرات في إسرائيل.

من جانبها، نفّذت الولايات المتحدة ضربات محددة استهدفت منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.

وذكر تقرير التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الوحدات البحرية “أصدرت تحذيرات إلى السفن الأميركية المتواجدة في المنطقة وأوصلت رسالتها الصارمة”، من دون أن توضح فحوى هذه الرسالة. ولم يصدر أي تعليق بعد عن القوات الأميركية في الخليج.

وأضافت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري نشر أنظمة دفاع جوي في ظروف الحرب الإلكترونية “تمكّنت من رصد أهداف جوية وبحرية باستخدام الذكاء الاصطناعي”.

ويمر عبر الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي المؤدي إلى خليج عُمان حوالى 20 في المئة من صادرات النفط العالمية كل عام.

والأربعاء، أفاد نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي بأن “أي دولة لا يمكنها التقليل من دور مضيق هرمز”، متعهّدا بأن يحمي الحرس الثوري الممر المائي.

وأضاف بأن “أمن الخليج الفارسي خط أحمر” معتبرا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هما “المحرّكان الرئيسيان لانعدام الأمن العالمي”، بحسب ما أفادت وكالة “إرنا” للأنباء.

وصادر الحرس الثوري مرارا ناقلات ترفع أعلاما أجنبية تبحر في الخليج على خلفية ما تقول السلطات الإيرانية إنه تهريب للوقود.

رخ/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية