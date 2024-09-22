الحرس الثوري الإيراني يعلن القبض على 12 لتعاونهم مع إسرائيل

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دبي (رويترز) – أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد القبض على 12 شخصا بتهمة تعاونهم مع إسرائيل والتخطيط لعمليات ضد أمن إيران.

وقال في بيان “في الوقت الذي لم يفلح فيه النظام الصهيوني (إسرائيل) وداعموه الغربيون، وأبرزهم الولايات المتحدة، في تحقيق أهدافهم الشريرة ضد شعبي غزة ولبنان، فإنهم يسعون الآن إلى مد الأزمة إلى إيران من خلال سلسلة من العمليات المخطط لها ضد أمن بلادنا”.

ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط منذ انفجار آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية في هجوم ألقي باللوم فيه على إسرائيل إلى حد كبير.

وتتبادل الجماعة وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود في واحدة من أعنف المواجهات من نوعها بينهما، وهو ما يتزامن مع الحرب المستمرة على غزة منذ ما يقرب من عام.

وأضاف الحرس الثوري أن أعضاء الشبكة المكونة من 12 عميلا اعتقلوا في ستة أقاليم إيرانية مختلفة، لكنه لم يذكر متى.

في أواخر يوليو تموز، اغتيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران في عملية ألقت السلطات الإيرانية المسؤولية عنها على إسرائيل. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.