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الحرس الثوري الإيراني يقول أنه أطلق صواريخ على إسرائيل ويحذر من الرد

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دبي (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله يوم الثلاثاء إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران “أكثر سحقا وتدميرا”.

وقال التلفزيون نقلا عن الحرس الثوري الإيراني “بعد فترة من ضبط النفس، استهدفت إيران قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ، عقب استشهاد (زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس) إسماعيل هنية، وتكثيف هجمات النظام الصهيوني على لبنان وغزة، واستشهاد زعيم (جماعة) حزب الله (اللبنانية) حسن نصر الله وعباس نيلفوروشان القائد بالحرس الثوري”.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن إطلاق الصواريخ جاء بناء على أوامر من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي ظل في مكان آمن منذ الغارات الجوية الإسرائيلية على بيروت التي قتلت نصر الله الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤول أن طهران “مستعدة تماما” للرد الإسرائيلي.

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