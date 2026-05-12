الحرس الثوري الإيراني ينفّذ مناورات في طهران وسط تذبذب الهدنة

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني نفّذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران، استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات على شفا الانهيار.

وإلى الحرس الثوري، شاركت في المناورات قوات الباسيج التابعة له، بحسب التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن العميد حسن حسن زاده قوله إن “تعزيز القدرة القتالية لمواجهة أي تحرّك للعدو الأميركي الصهيوني كان من بين أهداف وسيناريوهات هذه المناورة التي نُفّذت بنجاح”.

وبدأت الحرب قبل أكثر من شهرين عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، قبل أن تمتدّ إلى أنحاء الشرق الأوسط وتؤثر على الاقتصاد العالمي، مخلّفة تداعيات على مئات الملايين حول العالم.

وردا على الهجوم، قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي تمرّ عبره إمدادات النفط والغاز والأسمدة، في محاولة لاستخدامه ورقة ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة وحلفائها.

في المقابل، تفرض البحرية الأميركية حصارا على الموانئ الإيرانية، وتعمل أحيانا على تعطيل أو تحويل مسار السفن المتجهة من هذه الموانئ وإليها.

