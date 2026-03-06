الحرس الثوري يتحدى ترامب لإرسال سفن لمرافقة الناقلات بمضيق هرمز
6 مارس آذَار (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الجمعة بأن متحدثا باسم الحرس الثوري الإيراني تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشر سفن تابعة للبحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.
وكان ترامب قال يوم الثلاثاء إن البحرية الأمريكية قد تبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق إذا لزم الأمر. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الشحن وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني قولع “ترحب إيران بشدة بمرافقة ناقلات النفط وبوجود القوات الأمريكية لتأمين العبورفي مضيق هرمز. ونحن، بالمناسبة، ننتظر وصولهم”.
وأضاف “ننصح الأمريكيين قبل اتخاذ أي قرار بتذكر الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأمريكية العملاقة بريدجتون في 1987 وناقلات النفط التي استهدفت مؤخرا”.
تعرضت تسع سفن على الأقل للهجوم منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل أولى ضرباتهما على إيران يوم السبت، وأمر الحرس الثوري السفن بعدم عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي.
(إعداد علي خفاجي ومحمود سلامة للنشرة العربية)