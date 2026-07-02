الحرس الثوري يعلن قتل مسلحين أكراد في شمال غرب إيران

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دبي 2 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وسائل إعلام حكومية إيرانية اليوم الخميس عن الحرس الثوري القول إنه قتل خمسة أعضاء من فصيل (الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني) المحظور في شمال غرب البلاد، وسط تصاعد التوتر بين طهران والفصائل المسلحة الكردية.

وقال الحرس الثوري إن المجموعة تعرضت لكمين بعد دخولها الأراضي الإيرانية في المناطق الحدودية الجبلية بالقرب من بيرانشهر في إقليم أذربيجان الغرب، دون تحديد وقت العملية.

ووفقا لمنظمة هنجاو الكردية الإيرانية المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها النرويج، وقعت الاشتباكات مساء أمس الأربعاء.

وخاض الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني صراعات بشكل متقطع مع الجمهورية الإسلامية على مدى عقود، وتنظر طهران منذ فترة طويلة إلى الجماعات المسلحة الكردية في إيران على أنها تشكل تهديدات انفصالية.

وخلال الصراع الأحدث مع طهران، سرعان ما تلاشت توقعات الولايات المتحدة وإسرائيل بأن المسلحين الأكراد قد يلعبون دورا بريا ضد إيران وسط إشارات متضاربة من واشنطن وإسرائيل، في حين أن التهديدات والضربات الإيرانية ضد مواقع كردية في العراق أثنت الجماعات عن الدخول في الحرب.

وأفادت وسائل إعلام حكومية يوم الثلاثاء بحدوث واقعة مماثلة بالقرب من بيرانشهر، حيث أعلن الحرس الثوري أنه قتل ستة أعضاء في ما وصفها بأنه (جماعة معارضة وانفصالية).

وفي اليوم نفسه، أفادت وسائل إعلام حكومية أيضا بأن اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلا وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع مساء يوم الاثنين في كرمانشاه بغرب إيران.

وذكرت منظمة هنجاو أن جماعة مسلحة كردية حديثة التأسيس أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وأنها تسعى إلى الرد على مشاركة الحرس الثوري في قمع احتجاجات اندلعت في عام 2022 وحتى 2023.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)