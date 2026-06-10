الحرس الثوري يهاجم الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين بعد ضربات على إيران

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10 يونيو حَزِيرَان (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه استهدف بطائرات مسيرة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ردا على غارات أمريكية استهدفت مناطق في جنوب إيران في وقت سابق من يوم الأربعاء، مضيفة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

وحذر الحرس الثوري في بيان من “رد أشد حدة” إذا استمر ما وصفه “بالعدوان” الأمريكي.

وقال إن الغارات الأمريكية ألحقت أضرارا ببرج اتصالات وخزاني مياه في مدينة سيريك الساحلية الإيرانية.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )