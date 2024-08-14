مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال تعلن المجاعة في منطقتين تحت سيطرتها

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، التي‭‭‭ ‬‬‬تسيطر على إقليم جبال النوبة ومنطقة الفونج الجديدة في ولاية النيل الأزرق، يوم الأربعاء إن سكان المنطقتين يعانون من المجاعة.

وذكرت الحركة في بيان أن أكثر من 20 بالمئة من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وأن أكثر من 30 بالمئة من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ووصفت النسخة العربية من البيان الوضع بالمجاعة.

وأضافت أن سبب الأزمة هو الحرب الأهلية الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع و”فشل الموسم الزراعي السابق”.

وأردفت قائلة “الأزمة الإنسانية الحالية في الإقليمين هي الأكبر بالمقارنة مع الولايات الأخرى”.

وتابعت قائلة إن من ضمن الأسباب “تدفق أعداد كبيرة من النازحين من مناطق الحرب إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية-شمال ومشاركتهم المخزون الاستراتيجي للغذاء مع الأسر المستقرة”.

ويعيش نحو 3.9 مليون شخص في الإقليمين الخاضعين لسيطرة الحركة، وهو عدد تضخم بعد نزوح السكان من مناطق أخرى من البلاد بسبب القتال.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
18 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية