الحريق الهائل في جيروند الفرنسية “تحت السيطرة” مع خطر بتجدد النيران

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لا يزال الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند بجنوب غرب فرنسا منذ 22 تموز/يوليو “تحت السيطرة” صباح الأربعاء، وفق ما أفادت السلطات، غير أن ارتفاع درجات الحرارة والرياح المتوقعة خلال النهار تُنذر بتجدّد النيران.

بعد أسبوع من اندلاع أكبر حريق غابات في فرنسا منذ العام 1949، أعلنت سلطات جيروند أن “ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء كانت هادئة، ولا يزال الحريق تحت السيطرة صباح الأربعاء، رغم تسجيل عدة بؤر اشتعال جديدة تمت السيطرة عليها سريعا خلال الليل”.

وأكدت السلطات أن “المساحة المحترقة لم تتغير”، لكن الأحوال الجوية لا تزال “غير مواتية” الأربعاء، مع توقعات بارتفاع الحرارة إلى 41 درجة مئوية في المناطق الداخلية و38 درجة مئوية على طول الساحل.

ووُضعت جرينود ولاند المجاورة في حالة تأهب برتقالية (المستوى الثاني) بسبب موجة الحر التي قد يزيد من جفاف الغطاء النباتي القابل للاشتعال.

وقد تتجدد الحرائق بسبب الرياح أيضا، إذ تتوقع السلطات رياحا غربية تصل سرعتها إلى ما بين 30 إلى 45 كيلومترا في الساعة بدءا من بعد الظهر، مصحوبة بانخفاض في نسبة الرطوبة. كما يُتوقع حدوث عواصف رعدية الخميس.

ونظرا إلى الظروف المناخية، حذر عناصر الإطفاء في جيروند من “خطر مرتفع جدا بإعادة اشتعال الحرائق” خلال النهار.

كاس/رك/لين