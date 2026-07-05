الحزب الشيوعي الفرنسي جدّد لأمينه العام فابيان روسيل المحتمل تَرشُّحُه للرئاسة

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعاد مؤتمر الحزب الشيوعي الفرنسي الأحد انتخاب فابيان روسيل أمينا عاما للحزب، في خطوة إضافية نحو ترشحه مجددا للانتخابات الرئاسية التي تُجرى السنة المقبلة.

ولم يكن مفاجئا حصول الصحافي السابق البالغ 57 عاما على نسبة 70,1 في المئة من الأصوات لولاية جديدة على رأس الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يقوده منذ عام 2018.

ويُتوقَع الإعلان رسميا في 6 أيلول/سبتمبر عن ترشُّح روسيل للسباق إلى الإليزيه، بعد انتخابات داخلية تشارك فيها القواعد الحزبية.

وقال في تصريح لوسائل الإعلام الأحد بعد اختتام المؤتمر “أبديت استعدادي للترشح وخوض هذه الانتخابات، ولا يوجد أي مرشح آخر”، معتبرا أن الطريق نحو ذلك قُطِعَت بنسبة “85 في المئة”.

وخاطب مناصريه بالقول “هدفنا هو انتزاع السلطة، أو على الأقل المشاركة فيها”.

وذكّر برغبته في تأميم شركة “توتال إنرجي” و”أخذ الأموال” من “اللصوص ذوي الياقات البيضاء”، والدفاع عن “قدرة الموظفين على العيش”، موضحا أنه يعتزم خوص “معركة طبقية”.

وأضاف “سنكون صوت منظمة التحرير الفلسطينية خلال هذه الحملة”، مغنيا نشيد بعنوان Free Palestine.

واكتفى روسيل عام 2022 بالحصول على 2,28% من الأصوات (نحو 802 ألف صوت)، ما أكد التراجع الوطني البطيء لحزبه.

ليو/ب ح/ود