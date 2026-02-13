الحزب الوطني في بنغلادش يتّجه نحو فوز ساحق في الانتخابات

afp_tickers

7دقائق

توقعت محطات تلفزيونية بنغلادشية الجمعة أن يحقق الحزب الوطني البنغلادشي بقيادة طارق رحمن فوزا ساحقا في الانتخابات وهي الأولى التي تشهدها البلاد منذ انتفاضة العام 2024 التي أسقطت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وعند الساعة 05,30 صباح الجمعة (23,30 بتوقيت غرينتش الخميس)، توقّعت محطات تلفزيونية بأن الحزب الوطني البنغلادشي تجاوز عتبة الـ150 مقعدا ليضمن الأغلبية في البرلمان.

وكان فرز الأصوات ما زال مستمرا صباح الجمعة، ولم تعلن اللجنة الانتخابية بعد أي نتائج رسمية.

وقد أفادت قناتا “جامونا” و”سوموي” التلفزيونيتان بأن الحزب الوطني البنغلادشي حصل على 197 مقعدا.

وفاز التحالف الذي يقوده الإسلاميون برئاسة حزب الجماعة الإسلامية، بـ63 مقعدا، وفقا لتوقعات القنوات التلفزيونية، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بنتائجه السابقة لكنه أقل بكثير من الفوز المطلق الذي كان يسعى إليه في حملته الانتخابية.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات في الحزب الوطني البنغلادشي مهدي أمين لصحافيين إن الحزب يتّجه نحو الفوز بما لا يقل عن ثلثي المقاعد.

وأضاف “بفضل الدعم الشعبي القوي، سيحصل الحزب الوطني البنغلادشي على أغلبية الثلثين ويشكل الحكومة”، موضحا أن رئيس الحزب طارق رحمن فاز “بالمقعدين” اللذين ترشح لهما.

وفي بيان، أكد الحزب الوطني البنغلادشي أنه حقق “نصرا كبيرا” ودعا مسؤوليه المحليين إلى عدم إقامة احتفالات في الشوارع.

وقال محمد فضل الرحمن (45 عاما)، وهو أحد مؤيدي الحزب الوطني البنغلادشي، لوكالة فرانس برس “سننضم إلى جهود إعادة إعمار البلاد التي سيضطلع بها طارق الرحمن. لقد عانينا كثيرا على مدى السنوات السبعة عشر الماضية”.

– ثقة –

وأبدى المرشح البارز طارق رحمن تفاؤلا بشأن إلحاق الهزيمة بائتلاف يقوده الإسلاميون حتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

وقال طارق رحمن البالغ 60 عاما، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، إنه “يثق” في قدرة الحزب الوطني البنغلادشي الذي ينتمي إليه والذي تعرض لقمع خلال 15 عاما من الحكم الاستبدادي لرئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة، على استعادة السلطة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وتعد 170 مليون نسمة.

وأفاد مسؤولو لجنة الانتخابات بوقوع “بعض الاضطرابات الطفيفة”، لكن كبار قادة الأحزاب من الجانبين عبروا عن مخاوفهم من وجود “تهديدات”، ودعا طارق رحمن الناخبين إلى التصويت “لإفشال أي مؤامرات”.

وخاض زعيم الجماعة الإسلامية شفيق الرحمن البالغ 67 عاما حملة انتخابية شعبية واسعة النطاق.

ونُشر أكثر من 300 ألف جندي وشرطي في أنحاء البلاد، بعد تحذير خبراء في الأمم المتحدة قبل بدء التصويت من تزايد موجات “التعصب” و”التهديدات” و”التضليل” التي تستهدف خصوصا ملايين الشباب الذين ينتخبون للمرة الأولى.

وكغيرها من ملايين الناخبين الشباب أدلت شيثي غوسوامي (21 عاما) الطالبة في كلية دكا بصوتها للمرة الأولى.

وقالت “آمل بعد كل ما مررنا به خلال السنوات القليلة الماضية، بأن يكون هذا الوقت المناسب لشيء إيجابي”.

– “انتهاء الكابوس” –

وتشير تقارير الشرطة إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 600 آخرين في اشتباكات مرتبطة بالحملات الانتخابية.

وأفاد مفوض الانتخابات إيه إم إم ناصر الدين بحدوث “بعض الاضطرابات الطفيفة” مضيفا أن التهديد الرئيسي كان سيل من المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد محمد يونس رئيس الحكومة الموقتة والذي سيتخلى عن منصبه فور تولي حكومة جديدة السلطة إن هذه الانتخابات “ستحدد التوجه المستقبلي للبلاد وطبيعة ديموقراطيتها”.

وقاد يونس البالغ 85 عاما وحامل نوبل للسلام، بنغلادش منذ إطاحة حسينة في آب/أغسطس 2024.

وقد منعت حكومته حزب رابطة عوامي الذي تقوده حسينة من خوض الانتخابات.

وحُكم على الشيخة حسينة البالغة 78 عاما والتي لجأت إلى الهند المجاورة، بالإعدام غيابيا لارتكابها جرائم ضد الإنسانية بسبب القمع الدامي للمتظاهرين خلال الأشهر الأخيرة من حكمها.

وقال يونس بعد الإدلاء بصوته، إن البلاد “أنهت الكابوس وبدأت حلما جديدا”.

وأعلنت شركة العلاقات العامة المسؤولة عن اتصالات حسينة الخميس، أنها لن تُعلّق على نتائج الانتخابات، لكنها أشارت إلى تصريحات سابقة لها قالت فيها إن إجراء الانتخابات دون حزبها سيُؤدي إلى مزيد من الانقسام.

بدوره قال حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي إن النتائج “مُحدّدة مسبقا”، دون تقديم أي دليل.

– روح الانتفاضة –

دافع يونس عن ميثاق ديموقراطي شامل لإعادة بناء نظام الحكم “المنهار تماما”، ومنع العودة إلى حكم الحزب الواحد.

كما شارك الناخبون البالغ عددهم 127 مليونا في استفتاء نظم بالتزامن مع الانتخابات حول ما إذا يؤيدون مقترحات تحديد فترات ولاية رئيس الوزراء وإنشاء مجلس أعلى جديد للبرلمان ومنح الرئيس صلاحيات أوسع وتعزيز استقلالية القضاء.

وقال ياسين عرفات إيمون البالغ 25 عاما إنه يؤيد المقترحات لأنها “تعكس روح الانتفاضة”.

وسترث الحكومة المقبلة اقتصادا مُنهكا في ثاني أكبر مُصدّر للملابس في العالم، إضافة إلى علاقات حساسة مع الهند.

وقبيل الانتخابات، قال طارق رحمن زعيم الحزب الوطني البنغلادشي والذي قاد والداه الراحلان البلاد، لوكالة فرانس برس إن أولويته القصوى في حال انتخابه، ستكون إرساء الأمن والاستقرار.

لكنه حذّر من أن التحديات المقبلة هائلة وأن “الاقتصاد قد دُمّر”.

بور-بجم/غد-الح