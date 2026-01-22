الحصيلة النهائية لحادث القطارين في إسبانيا 45 قتيلا

بلغت الحصيلة النهائية لعدد ضحايا حادث اصطدام القطارين الأحد في جنوب إسبانيا 45 قتيلا، وفقا لما افادت السلطات الخميس.

وأفاد الجهاز المسؤول عن إحصاء الضحايا في بيان أن الأطباء الشرعيين “أجروا تشريحا لجثث 45 شخصا قضوا جميعهم في الحادث”.

وأكد أن هويتَي الجثتين الأخيرتين اللتين انتشلتا الخميس حددتا.

وقع الحادث الأحد قرب آداموث، على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال من ملقة، عندما انحرف قطار تابع لشركة “إيريو” (شركة سكك حديد خاصة) متجه إلى مدريد، ويضم نحو 300 راكب، عن مساره نحو السكة الموازية، فاصطدم بقطار تابع لـ”رينفي”، شركة السكك الحديد الوطنية الإسبانية، كان يسير في الاتجاه المعاكس نحو مدينة هويلفا في جنوب إسبانيا، ويستقله 184 راكبا.

انحرفت العربات الخلفية لقطار “إيريو” عن مسارها واصطدمت بالعربتين الأماميتين للقطار الآخر، ما أدى إلى خروجهما عن القضبان، وفق وزير النقل أوسكار بوينتي.

وقد عُثر على الجثتين الأخيرتين داخل إحدى عربات قطار “رينفي”.

وفي تموز/يوليو 2013، شهدت إسبانيا حادث قطار مروعا قبل وصوله إلى سانتياغو دي كومبوستيلا (شمال غرب)، أسفر عن مقتل 80 شخصا.

