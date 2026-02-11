الحكم بالسجن 12 عاما على مديرة أعمال نجوم تركية على خلفية احتجاجات 2013

إسطنبول 11 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء ديميرورين أن محكمة تركية أصدرت اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 12 عاما وستة أشهر على مديرة مديرة أعمال النجوم الشهيرة عائشة بارم على خلفية اتهامها بالمساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة.

اعتقلت بارم العام الماضي في إطار تحقيق يتعلق باحتجاجات جيزي بارك في 2013. وأفرج عنها لاحقا بسبب مشاكل صحية.

وأشارت وثائق قضائية وتقارير وسائل الإعلام في وقت سابق بأن بارم نفت التهم الموجهة إليها، وقالت إنها لم تنسق مع الممثلين الذين عملت معهم أو تطلب منهم دعم الاحتجاجات كما زعمت جهات الادعاء.

وستظل بارم التي تخضع للعلاج حرة في الوقت الحالي انتظارا لأي استئناف. لكن الوكالة قالت أيضا إن المحكمة قضت بأنها ستظل خاضعة لإجراء رقابة قضائية يمنعها من السفر إلى الخارج.

بدأت مظاهرات في 2013 على نطاق ضيق في ميدان تقسيم بوسط اسطنبول ضد خطط بناء مركز تجاري في جيزي بارك، لكن عدد المشاركين فيها تزايد وصار بمئات الآلاف الذين احتجوا ضد الحكومة في مناطق مختلفة من البلاد في واحد من أكبر التحديات الشعبية لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن حملة القمع القاسية التي تلت ذلك أسفرت عن مقتل 11 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف، واعتقل أكثر من ثلاثة آلاف.

وقالت حكومة أردوغان إن القمع كان مبررا بالنظر إلى التهديدات التي تواجه الدولة، ووصف المحتجين بأنهم “لصوص” يتلقون تمويلا من جهات منها جهات في الخارج، وهي تهمة نفاها المتهمون ومنظمات المجتمع المدني.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )