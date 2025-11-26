The Swiss voice in the world since 1935
الحكم بسجن صحافي في تركيا أربع سنوات بتهمة “تهديد” إردوغان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حُكم على الصحافي التركي فاتح ألطايلي، أحد أشهر المعلقين السياسيين في البلاد، الأربعاء بالسجن أربع سنوات وشهرين بعد إدانته بتهمة “تهديد” الرئيس رجب طيب اردوغان، على ما ذكرت منظمة “ام ال سي ايه” MLSA المدافعة عن حقوق الإعلاميين.

وكان ألطايلي أودع السجن أواخر حزيران/يونيو بعد أن قال، في معرض تعليقه على استطلاع رأي أشار إلى أن غالبية الأتراك يعارضون أن يصبح إردوغان رئيسا مدى الحياة، إن العديد من سلاطين الإمبراطورية العثمانية انتهى بهم الأمر إما بأن يتم اغتيالهم وإما بأن يُقتلوا خنقا.

ويتابع الصحافي الذي يقبع منذ خمسة أشهر في سجن سيليفري في إسطنبول، 2,8 مليون شخص عبر منصة اكس ونحو 1,7 مليونا عبر يوتيوب، حيث كان يقدّم حتى حزيران/يونيو برنامجا يوميا.

وقال ألطايلي عبر قناته في يوتيوب يوم 20 حزيران/يونيو “لقد خنقت هذه الدولة سلاطينها في الماضي. عندما لم تكن تحبهم وتريدهم… تعرض العديد من السلاطين العثمانيين للخنق أو الاغتيال أو يُرجح أنهم انتحروا”.

وبعد يومين، طلبت النيابة العامة حبسه احتياطيا، مؤكدة أن تصريحاته تهدد اردوغان.

خلال احتجازه، قال ألطايلي إنّ ما فعله هو فقط عرض “عناصر من أحداث تاريخية”، من دون أي نية للتهديد، بحسب نص أحد استجواباته أوردته وسائل إعلام معارضة.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود تركيا في المرتبة 159، بين باكستان وفنزويلا، في مؤشر تضعه لحرية الصحافة ويشمل 180 دولة.

بور-ربا/رك/ص ك

