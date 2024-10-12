الحكم على جندي أمريكي بالسجن 14 عاما لاتهامه بمحاولة مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة إن جنديا بالجيش الأمريكي حُكم عليه بالسجن 14 عاما لمحاولته مساعدة تنظيم الدولة الإسلامية في تنفيذ كمين قاتل ضد جنود أمريكيين.

وقالت الإدارة إن كول بريدجز، المعروف أيضا باسم كول جونزاليس (24 عاما)، سيخضع لإطلاق سراح مشروط لمدة 10 سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن.

واتهم بريدجز، الذي كان جنديا من الدرجة الأولى وقت إلقاء القبض عليه، في 2021 بتقديم “نصائح وإرشادات عسكرية حول كيفية قتل أقرانه من الجنود لأفراد كان يعتقد أنهم جزء من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأقر بذنبه في تهم الإرهاب في يونيو حزيران 2023.

وانضم بريدجز إلى الجيش في 2019.

وقالت الوزارة إنه بدأ قبل انضمامه إلى التنظيم في البحث عن ومتابعة الدعاية عبر الإنترنت “التي تروج للجهاديين وفكرهم العنيف، وبدأ في التعبير عن دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية والجهاد على وسائل التواصل الاجتماعي”.