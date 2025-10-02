الحكم على زوجين بريطانيين معتقلين في إيران “خلال 7 إلى 10 أيام” (عائلة)

afp_tickers

2دقائق

يرتقب أن يصدر حكم على الزوجين البريطانيين كريغ وليندسي فورمان المعتقلين في إيران منذ كانون الثاني/يناير الماضي بتهمة التجسس، “خلال سبعة إلى عشرة أيام”، بحسب ما قال نجلهما لإذاعة بي بي سي الخميس.

وكان الزوجان، وكلاهما في الثانية والخمسين من العمر، قد أوقفا في مدينة كرمان بوسط البلاد أثناء جولة حول العالم على دراجة نارية.

وتتهمهما السلطات الإيرانية بأنهما دخلا البلاد بصفة سائحين في حين كانا، بحسب قولها، يجمعان معلومات لحساب أجهزة استخبارات أجنبية، وهي اتهامات ينفيها أقاربهما الذين ينددون منذ أشهر بظروف احتجازهما ويطالبون الحكومة البريطانية بالتحرك العاجل للإفراج عنهما.

وقال جو بينيت، الابن الأكبر لليندسي، إنهما مثلا السبت الماضي أمام محكمة، مضيفا أن “الوقت يداهمنا، ويجب العمل من أجل إطلاق سراحهما بشكل عاجل”.

وأوضح أيضا أن عائلة الزوجين ستلتقي وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان “نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تفيد بتوجيه تهم تجسس إلى كريغ وليندسي فورمان في إيران”، مؤكدا أن الوزارة “تواصل إثارة هذه القضية مباشرة مع السلطات الإيرانية”.

وتقبع ليندسي فورمان في سجن قرجك للنساء في ضواحي طهران، والذي لطالما نددت منظمات حقوقية بظروف الاحتجاز فيه، بينما يُحتجز كريغ فورمان في سجن إوين بطهران.

مهس/ع ش/غ ر