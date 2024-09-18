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الحكومة: الأجهزة المستخدمة في تفجيرات لبنان لم تدخل المجر قط

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بودابست (رويترز) – قالت الحكومة المجرية في بيان يوم الأربعاء إن أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) التي انفجرت بشكل جماعي في لبنان لم تدخل المجر قط.

وذكرت شركة جولد أبوللو التايوانية لصناعة أجهزة البيجر يوم الأربعاء أن نموذج الأجهزة الذي استُخدم في تفجيرات في لبنان من إنتاج شركة بي.إيه.سي كونسلتنج، التي تتخذ من بودابست مقرا ولديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية، وأنها لم تشارك بنفسها في إنتاج الأجهزة.

ولم ترد شركة بي.إيه.سي على اتصالات ورسائل بالبريد الإلكتروني من رويترز يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة زولتان كوفاكس على فيسبوك “أثبتت السلطات المجرية أن الشركة المعنية هي شركة وساطة تجارية، وليس لها مصنع أو موقع آخر للعمليات في المجر”.

وأردف قائلا “لها رئيس عمليات واحد في المجر… ولم تدخل الأجهزة المشار إليها المجر قط”.

وذكر أن سلطات الأمن القومي في المجر ستتعاون مع كل الشركاء المعنيين من الأجهزة الدولية والمنظمات في مزيد من التحقيقات، مضيفا أن القضية لا تمثل خطرا على الأمن القومي للمجر.

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