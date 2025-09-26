The Swiss voice in the world since 1935
الحكومة: سويسرا ستستقبل 20 من أطفال غزة لتلقي العلاج

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

برلين (رويترز) – أعلنت الحكومة السويسرية يوم الجمعة أنها تعتزم استقبال نحو 20 طفلا مصابا من قطاع غزة لتلقي العلاج.

وقالت في بيان إنه من غير الواضح متى يمكن تنفيذ عملية إجلاء الأطفال بسبب الوضع في غزة، لكن جهود التنسيق جارية.

وأضافت الحكومة أن اختيار الأطفال سيتم بالتنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية التي تحتفظ بقوائم المرضى، وستُجرى فحوص أمنية على الأطفال المختارين وأفراد أسرهم المرافقين لهم.

وأفادت بأنهم سيخضعون حين وصولهم لإجراءات اللجوء.

وأضافت الحكومة أنها ستغطي تكاليف التنسيق والنقل، في حين ستتحمل المقاطعات السويسرية التي تستقبل الأطفال أو المستشفيات نفسها التكاليف الطبية طواعية.

سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 19 ألف مريض لإجلائهم من غزة، من بينهم أربعة آلاف طفل، كثير منهم يعانون من إصابات أو أمراض تهدد حياتهم ولا يمكن علاجها محليا بالشكل المناسب.

وأكدت السلطات الصحية المحلية أن الحرب في غزة تسببت في دمار كبير وأودت بحياة أكثر من 65 ألف فلسطيني بينما تقترب من عامها الثاني دون أي بوادر على وقف إطلاق النار.

وبدأت الحرب عندما اقتحم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)

