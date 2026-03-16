الحكومة الأفغانية تتهم باكستان بقصف كابول

afp_tickers

5دقائق

اتهمت الحكومة الأفغانية باكستان بقصف كابول مساء الاثنين فيما دوّت انفجارات قوية وحلّقت طائرات عسكرية فوق العاصمة الأفغانية مع تفعيل الدفاعات الجوية، حسبما أفاد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وسُمعت عدة انفجارات بين الساعة 21,00 (16,30 ت غ) و21,15 (16,45 ت غ) مصدرها منطقتا شهري ناو ووزير أكبر خان في وسط العاصمة الأفغانية.

وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس أما مذعورة تغادر أحد المباني، وهي تنادي ابنها للعودة إلى المنزل بعد الانفجار العنيف.

وقال مصور وكالة فرانس برس إن الانفجارات التي تأتي قبل أيام من عيد الفطر، أثارت حالة من الذعر ودفعت بعائلات للخروج من منازلها بعد الإفطار بحثا عن مأوى.

وسارع سكان محليون آخرون للاحتماء في طوابق سفلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة إكس “انتهك النظام الباكستاني مجددا المجال الجوي الأفغاني، مستهدفا مركزا لعلاج الإدمان في كابول، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، معظمهم من مدمني المخدرات الذين يخضعون للعلاج”.

وردت باكستان قائلة إنها نفذت ضربات دقيقة على “منشآت عسكرية وبنية تحتية داعمة للإرهاب” في كابول، نافية استهداف مركز لعلاج الإدمان.

وقالت وزارة الإعلام في إسلام آباد إن الجيش استهدف مواقع في العاصمة الأفغانية وولاية ننغرهار الحدودية الشرقية. وأضافت أن تقارير حركة طالبان عن سقوط مدنيين “مضللة”.

تخوض الدولتان نزاعا منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة طالبان باكستان التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وبعد تصعيد في تشرين الأول/أكتوبر أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات لكنها لم تتوقف تماما. إلا أنها تجددت بقوة في 26 شباط/فبراير عقب غارات جوية باكستانية، وأعلنت إسلام آباد “حربا مفتوحة” في 27 شباط/فبراير.

وتوقف دويّ المدافع المضادة للطائرات حوالى الساعة العاشرة مساء، وسُمعت صفارات سيارات الإسعاف.

– توزيع مواد غذائية –

أكدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان الجمعة مقتل ما لا يقل عن 75 مدنيا في البلاد منذ تصاعد حدة الاشتباكات مع باكستان في 26 شباط/فبراير.

ويؤكد كلا الجانبين أنهما لا يستهدفان المدنيين.

وتتكرر الضربات الجوية والقصف في المناطق الحدودية شرق وجنوب أفغانستان.

وأفاد مسؤولون أفغان بمقتل ثلاثة أطفال وامرأة جراء قصف باكستاني في شرق أفغانستان ليلة الأحد الاثنين.

وقُتل طفلان في سقوط قذائف هاون باكستانية ليلة الأحد في منطقة دبي الأفغانية بولاية خوست، وفق بيان لمكتب الحاكم.

كما قتل شخص في ولاية نورستان (شرق) إثر قصف استهدف “منزلا لمدنيين” الأحد، حسبما صرح نائب المتحدث باسم الحكومة، حمد الله فطرت على إكس.

وقتل 18 مدنيا في أفغانستان خلال الأسبوع الماضي نتيجة اشتباكات حدودية بين الجانبين وفق السلطات الأفغانية.

وألحقت الاشتباكات الحدودية المتكررة في الأسابيع الأخيرة أضرارا بالقطاع التجاري، وتسببت بنزوح نحو 115 ألف شخص من منازلهم، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد البدء بتوزيع مساعدات غذائية عاجلة على أكثر من 20 ألف أسرة أفغانية نازحة، محذرا من أن “المزيد من عدم الاستقرار سيدفع الملايين إلى براثن الجوع”.

وقال مصور وكالة فرانس برس إن قرابة 100 شخص ممن اضطروا لمغادرة منازلهم تجمعوا فجر الاثنين في موقع توزيع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في ولاية باكتيا، على الحدود الشرقية لأفغانستان، للحصول على البسكويت المدعم غذائيا.

بور-او/غد/ب ق