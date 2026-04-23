الحكومة الألمانية: على طهران اغتنام الفرصة ومواصلة محادثات السلام مع أمريكا
برلين 23 أبريل نيسان (رويترز) – حثت الحكومة الألمانية اليوم الخميس إيران على اغتنام الفرصة واستئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وأكدت على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بشكل دائم.
واستعرضت إيران سيطرتها على المضيق من خلال مقطع فيديو أظهر قواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل أن يتم من خلالها فتح أهم ممر ملاحي في العالم.
وجاء في بيان “ترحب الحكومة الاتحادية بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. وهذا يمثل فرصة مهمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية في إسلام اباد بهدف إحلال السلام وتجنب المزيد من تصعيد الحرب. وعلى طهران اغتنام هذه الفرصة”.
