الحكومة الإيرانية تقترح زيادة بنسبة 200 % في ميزانية الدفاع

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اقترحت الحكومة الإيرانية زيادة بنسبة 200 % في الميزانية العسكرية للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 آذار/مارس 2025، على ما أعلنت المتحدثة باسمها الثلاثاء.

وقالت فاطمة مهاجراني خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن اقتراح الميزانية يتضمن “زيادة كبيرة بأكثر من 200 % في الميزانية العسكرية”.

وصدر هذا الإعلان في وقت تشهد المنطقة توترا شديدا منذ أكثر من سنة وسط حرب إسرائيل المستمرة مع حركة حماس في قطاع غزة والتي توسعت في الأسابيع الأخيرة لتشمل حزب الله في لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي فجر السبت مواقع عسكرية مرتبطة بالصواريخ في إيران، ردّا على هجوم إيراني بالصواريخ البالستية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

ولم توضح المتحدثة قيمة الإنفاق العسكري الذي سيتم إقراره السنة المقبلة.

وصادق البرلمان الثلاثاء على الخطوط العريضة لميزانية 2025 التي قدمتها الحكومة، على أن يوافق عليها النواب رسميا خلال عملية تصويت مقررة في آذار/مارس 2025.

وبحسب المعهد الدولي للبحث حول السلام في ستوكهولم الذي يُعدّ مرجعيا في هذا المجال، فإن النفقات العسكرية الإيرانية بلغت عام 2023 حوالى 10,3 مليارات دولار.

وبحسب الهيئة، تبقى الولايات المتحدة الدولة التي تخصص أكبر ميزانية عسكرية بلغت 916 مليار دولار عام 2023، بحسب آخر الأرقام المتوافرة، تليها الصين (296 مليارا).

وعلى سبيل المقارنة، أعلنت الصين زيادة في ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 % للعام 2024.

اب/دص/الح