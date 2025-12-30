الحكومة الإيرانية تقول إنها مستعدة للحوار مع محتجين

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء إنها ستسعى إلى الحوار مع قادة الاحتجاجات التي شهدتها طهران ومدن أخرى بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية الذي أدى إلى تسارع التضخم واستقالة محافظ البنك المركزي.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بخروج مظاهرات يومي الأحد والاثنين، شارك فيها أصحاب المحال التجارية في بازار طهران الكبير، في أحدث موجة احتجاجات تشهدها الجمهورية الإسلامية حيث تكررت الاضطرابات في السنوات القليلة الماضية.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إنه طلب من وزير الداخلية الاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إنه سيتم إطلاق آلية حوار تشمل إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات.

وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية اليوم الثلاثاء “نتفهم الاحتجاجات… نسمع أصواتهم وندرك أن هذا نابع من الضغط الطبيعي الناجم عن الضغوط المعيشية على الناس”.

وتراجع الريال الإيراني في ظل معاناة الاقتصاد من تأثير العقوبات الغربية، وهبط إلى مستوى قياسي منخفض أمس الاثنين عند حوالي مليون و390 ألف ريال للدولار، وفقا لمواقع إلكترونية ترصد أسعار السوق المفتوحة.

وكتب بزشكيان على إكس “لدينا تدابير أساسية على جدول الأعمال لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على القوة الشرائية للشعب”.

