الحكومة الإيرلندية تقر تدابير إضافية لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات

أعلنت الحكومة الإيرلندية الأحد عن تخفيضات جديدة على ضرائب البنزين والديزل، في ختام اجتماع طارئ عقدته لتهدئة الشارع الذي هزته احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال نائب رئيس الحكومة سايمن هاريس خلال مؤتمر صحافي في أعقاب الاجتماع الذي أعلن عنه السبت “استمعنا إليكم واتّخذنا تدابير ونتّخذ أخرى اليوم”.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء مايكل مارتن.

وتسعى حكومة مارتن إلى تهدئة التوتّرات بعد أيام من الاحتجاجات التي شارك فيها مزارعون وعاملون في قطاع النقل البري، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز.

واستهدفت الاحتجاجات مصفاة النفط في كورك (جنوب)، وهي الوحيدة في إيرلندا، فضلا عن مخازن للوقود في الشرق والجنوب توفّر نصف إمدادات البلاد.

وأعلنت الحكومة الأحد عن خطّة دعم بقيمة 505 ملايين يورو بهدف “الحدّ” من آثار النزاع في الشرق الأوسط تضاف إلى أخرى أقرّتها في آذار/مارس بقيمة 250 مليون يورو.

ويقضي التدبير الرئيسي في الخطّة بخفض الضريبة على البنزين والديزل بعشرة سنتات إضافية على الليتر الواحد حتّى أواخر تموز/يوليو بعد تخفيضها بعشرين سنتا على الديزل و15 على البنزين في آذار/مارس.

كما تنصّ الخطّة الجديدة على تأجيل زيادة الضريبة على الكربون إلى تشرين الأول/أكتوبر.

وحذّر مارتن المحتجين من مغبّة مواصلة احتجاجاتهم تحت طائلة ملاحقات قضائية.

