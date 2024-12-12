الحكومة الانتقالية في سوريا ترتب أولوياتها متعهدة إقامة “دولة قانون”

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تعهدت السلطات الجديدة في سوريا الخميس بإقامة “دولة قانون”، بعد أربعة أيام على سقوط بشار الأسد، فيما أبدت مجموعة السبع استعدادها لدعم حكومة “جامعة وغير طائفية” في البلد.

وبعد أكثر من نصف قرن على حكم آل الأسد الذي عرف بقمعه الوحشي، تسعى السلطات الجديدة في سوريا إلى إقامة “دولة قانون”، بحسب ما أعلن الخميس المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط.

وكشف في تصريحات لوكالة فرانس برس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلا عن تشكيل “لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ”حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات”.

وقد أعلن حزب البعث الذي حكم سوريا لأكثر من 50 عاما تعليق نشاطه الأربعاء.

ومن روما، أعربت مجموعة السبع الخميس عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة “جامعة وغير طائفية” في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية “الأقليات الدينية والإثنية”.

ومن الأردن، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من إثارة مزيد من النزاعات في سوريا.

وقال بلينكن للصحافيين قبيل مغادرته الأردن متوجها إلى تركيا ضمن جولته في الشرق الأوسط لبحث الأزمة السورية “عندما يتعلق الأمر بالعديد من الجهات الفاعلة التي لديها مصالح حقيقية في سوريا، فمن المهم فعلا في هذا الوقت أن نحاول جميعا التأكد من أننا لا نشعل أي نزاعات إضافية”.

– “إعادة بناء” البلد –

في نهاية هجوم خاطف استمر 11 يوما، أطاح تحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأحد الرئيس بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا.

وبينما تشعر دول ومنظمات عديدة بالقلق بشأن طريقة تعامل السلطة الجديدة مع الأقليات في سوريا، تسعى الحكومة الجديدة إلى طمأنتها.

وفي العام 2016، أعلنت هيئة تحرير الشام انفصالها عن تنظيم القاعدة، لكنها لا تزال مدرجة في لوائح “الإرهاب” في العديد من الدول الغربية وأبرزها الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء المكلف المرحلة الانتقالية في دمشق محمد البشير في تصريح لصحيفة كورييري دي لا سيرا الإيطالية الأربعاء “سنضمن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا”.

كما دعا البشير السوريين المغتربين إلى العودة “لإعادة بناء” البلاد ذات الغالبية السنيّة لكن المتنوعة إتنيا ودينيا.

وفرّ نحو ستة ملايين سوري، أي ربع السكان، من البلاد منذ العام 2011، عندما أدى قمع الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية إلى اندلاع حرب مدمرة خلّفت أكثر من نصف مليون قتيل.

والخميس توافد نحو 200 شخص إلى معبر جيلفي غوزو الحدودي التركي، على مسافة 55 كيلومترا من حلب، للدخول إلى سوريا، بحسب ما أفاد أحد عناصر الدرك وكالة فرانس برس.

وجاء في بيان صادر عن برنامج الأغذية العالمي الخميس “مع تصاعد الاحتياجات بشكل سريع، يحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 250 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الستة المقبلة لشراء وتوزيع المساعدات الغذائية لما يصل إلى 2,8 مليون شخص من النازحين وأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة”.

– “وحشية لا يمكن تصورها” –

والخميس، أعلنت الحكومة الانتقالية عن استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية لثماني دول، هي إيطاليا وسبعة بلدان عربية.

وكشفت جامعة دمشق أنها ستبدأ الدوام في مختلف الكليات والمعاهد اعتبارا من 15 كانون الأول/ديسمبر. ودعت في بيان الخميس الطلاب إلى “الالتزام بالأخلاق والقوانين، وأن يكونوا يدا واحدة في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة”.

وفي دمشق، حيث يرفرف علم الثورة، عادت الحياة إلى طبيعتها، ولا يخفي السكان فرحتهم.

وقالت رزان الحلبي (38 عاما) وهي من سكان العاصمة “الواحد ماشي بالطريق يحس أننا كنا جميعا معتقلين تحت الأرض وطلعنا فوق الأرض”.

ويواصل العديد من السوريين البحث عن أحبائهم الذين اختفوا خلال عقود من القمع العنيف.

ومنذ العام 2011، قضى أكثر من 100 ألف شخص في السجون السورية، بحسب تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان في عام 2022.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون الخميس إلى الإفراج الفوري عن “عدد لا يحصى” من الناس ما زالوا معتقلين “تعسفيا” في سوريا، منددا بـ”الوحشية التي لا يمكن تصورها” التي عانى منها السوريون لعقود.

– “طيّ الصفحة” –

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية الخميس إن سقوط بشار الأسد يمثل فرصة “تاريخية” لسوريا “لطي الصفحة” بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت السلطات الجديدة إلى “أن تكون قدوة”.

وإذ بدا الوضع هادئا منذ الأحد في معظم أنحاء البلاد، وقعت اشتباكات دامية في الأيام الأخيرة بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في منطقة منبج بشمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، الأربعاء هدنة بوساطة أميركية مع الفصائل المدعومة من أنقرة.

كما قصفت طائرات مسيّرة تركية مواقع عسكرية حكومية في القامشلي بعضها قريب من مطار المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد على الحدود مع تركيا وتسيطر عليها القوات الكردية.

وأفاد الإعلام التركي بتوجّه رئيس الاستخبارات التركية ابراهيم كالين إلى دمشق. وأظهرت مشاهد عرضتها قناة “إن تي في” التركية الخاصة كالين خارجا من المسجد الأموي في دمشق.

وقالت إسرائيل أخيرا إنها نفذت مئات الضربات على مواقع عسكرية استراتيجية في أنحاء سوريا، مشيرة إلى إنها تريد “الحؤول دون وقوعها في أيدي عناصر إرهابية”.

وقصف الجيش الإسرائيلي مجددا مواقع عسكرية على الساحل السوري ليل الأربعاء الخميس، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ مقرا في بريطانيا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس لمستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان ضرورة منع “الأنشطة الإرهابية” من الأراضي السورية ضد إسرائيل بعد إطاحة بشار الأسد.

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